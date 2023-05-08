Çankırı’da, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi tamamlanan 400 yataklı devlet hastanesi için çalışmalara başlandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan ve 27 Mart’ta ihalesi gerçekleştirilen 400 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar başladı. Yer tahsisi yapılan alanda, gerekli planlamalar yapılarak çalışmalara başlandı. Alana gelen iş makineleri ile başlatılan çalışmaların yatırım programı çerçevesinde 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.