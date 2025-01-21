TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı genelinde 2024 yılında, 2 bin 679 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı genelinde 2024 yılında, erkekler yüzde 62 pay ile bin 661, kadınlar ise yüzde 31,5 pay ile 843 konut sahibi oldu. Yüzde 1,4 pay ile 37 konut ortaklar tarafından satın alındı. 2024 yılında Çankırı’da toplam konut satış sayısı geçen yıla göre yüzde 28,4 artarak 2 bin 679 adet oldu. İpotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 24,9 azalarak 229 adet olurken, diğer konut satışları yüzde 37,6 artarak 2 bin 450 adet olarak kayıtlara geçti.