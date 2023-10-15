Çankırı’da, Kurtuluş Savaşı’nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "14. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Çankırı’da Kurtuluş Savaşı’nda mermi ve cephe gerisine gerekli malzemelerin götürülmesi için kullanılan İstiklal Yolu’nda "14. İstiklal Yolu Yürüyüşü" düzenlendi. 5 kilometrelik yürüyüş, Üçoluk Karakolu mevkiinden başlayarak Kıyısın köyünde son buldu. Ilgaz ilçesine bağlı, Kıyısın köyünde yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı kerim okunmasının ardından atlı selamlama, mehter takımı ve Jandarma ekiplerinin çelik kanatlarla hava gösterisi ile son buldu.

’Tüm kahramanlara minnet borçluyuz’

İstiklal Yolu’nun tarihini anlatan Kıyısın köyü muhtarı Ahmet Dildar, “İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün’ ana teması, Rusya’dan, İstanbul’dan kaçak gelen mermileri, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinden Ankara’ya yetiştirmek üzere ordumuzun kullandığı yoldur. O günün görünmez kahramanlarına başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlara minnet borçluyuz” dedi.

’Bu program hem anma, hem anlama programı’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da etkinlikler düzenleneceğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Cumhuriyet’imizin kuruluşun 100. yıl dönümünde, 29 Ekim 2023’te hep birlikte idrak edeceğiz. Bu program, hem anma hem anlama programıdır. Anlam dünyamızda özellikle ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, İstanbul’un fethinin ve Malazgirt zaferinin yıldönümlerinde ’devlet, ebed, müddet’ anlayışı çerçevesinde aziz milletimizin bütün fertleri ile birlikte, ileriye büyük ufuklara doğru bakmanın, büyük ve güçlü Türkiye önderliğinde yeni bir dünyayı tekrar inşa ve ihya etmenin anması ve anlamasıdır burada bulunuşumuz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.