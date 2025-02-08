Çankırı’da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 13 milyon 515 bin TL’lik desteği ile hayata geçirilecek olan üç proje için sözleşme imzalandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) destekli, toplam bütçesi 13 milyon 515 bin TL olan üç proje için sözleşme imzalandı. Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi’nde düzenlenen törende Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi", "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı" ve "Çankırı Anadolu’dakiler Kilim Evi ve Atölyesi" projelerinin sözleşmeleri, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile proje sahibi kurum yetkililerince imza altına alındı. Çankırı’da SOGEP çerçevesinde hayata geçirilecek projelerin hayırlı olmasını dileyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Üreticilerin ürettikleri ürünlerin değer fiyatına satılması noktasında kıymetli olacak ve belki de daha fazla bu ürünlerden üreterek gelir elde etmeleri amaçlıyoruz" dedi.

"Projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğimize inanıyorum"

Hayata geçirilecek proje ile üreticilerin gelir elde edeceğini söyleyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğimize inanıyorum. Bu projelerimiz, bir taraftan üretimi arttırırken, bir taraftan da, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan dezavantajlı kişiler açısından da kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. Üreticilerin ürettikleri ürünlerin değer fiyatına satılması noktasında kıymetli olacak ve belki de daha fazla bu ürünlerden üreterek gelir elde etmeleri amaçlıyoruz. Bu anlamda da 3 projenin de ilimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Bu projelerin hepsi Çankırı’ya katma değer sağlayacak"

Projelerin şehre katma değer sağlayacağını belirten Vali Taşolar da, "Bu projeler, öylesine yapılmış bir proje değil. Gerçekten anlamı, önemi ve Çankırı’ya katma değer sağlayacak projeler. Bu projelerin hepsi Çankırı’ya katma değer sağlayacak. Günlük hayatta da bu projelerin bize yansımalarını net bir şekilde göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Günlük yaklaşık 3 ton süt işleyebileceğiz"

Proje sayesinde günde yaklaşık 3 ton süt işleneceğini söyleyen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Bu projeler, Çankırı için önemli. Projemizden bir tanesi, tarihi kilimlerimizi sergileyebileceğimiz ve bunları gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz eser ortaya Çıkacak inşallah. Daha önce yine KUZKA’nın desteği ile belediyemiz adına süt üretim tesisi kurmuştuk, ilave olarak bir destek ile depolama alanı ve soğuk hava deposu desteği de aldık. Günlük yaklaşık 3 ton süt işleyebileceğiz. Bunlar, üreticilerimize örnek olabilecek projeler" ifadelerini kullandı.

Çankırı’nın unutulmaya yüz tutmuş kültürü yeniden canlanıyor

Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan, 2 milyon 925 bin TL bütçeli "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi" projesi, SOGEP-Anadolu’dakiler çerçevesinde KUZKA desteğiyle hayata geçiriliyor. Bu proje sayesinde, geleneksel yöntemlerle Çankırı Kilimi yeniden üretilecek ve dezavantajlı kadınlara istihdam imkanı sunulacak. 2024 yılında, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi himayeleri ve katılımıyla tanıtılan Anadolu’dakiler Programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından SOGEP Anadolu’dakiler çağrısı ilan edildi. Proje çerçevesinde, kilimlerin sergileneceği, atölye ve satış amaçlı kullanılacak bir ‘Çankırı Kilimi Sergi Evi’ kurulması hedefleniyor. Turizme de hizmet edecek olan bu mekânda, geleneksel yöntemlerle Çankırı kilimi yeniden üretilecek. Ayrıca, Çankırı’ya özgü geleneksel kilim motiflerinin işlendiği 7 farklı ürün üretilecek. Üretim sonrası elde edilecek kumaş ve ip artıkları geri dönüştürülerek, atölyede üretilecek oyuncak bebeklerin içinde dolgu malzemesi olarak kullanılacak ve böylece ekonomiye kazandırılacak. Geleneksel kilim dokumacılığını geleceğe taşımak amacıyla, 20 kadına iki ayrı mesleki eğitim verilecek. Eğitimlerin ardından, dezavantajlı konumda bulunan 2 kadına iş imkanı sağlanacak.

Süt toplama projesi ile kırsal kalkınmaya destek

2024 yılında SOGEP kapsamında desteklenecek önemli projelerden biri olan "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi", Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çankırı İl Özel İdaresi ve Çankırı İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle hayata geçirilecek. Toplam bütçesi 7 milyon 350 bin TL olarak belirlenen proje kapsamında, Ilgaz ve Kurşunlu ilçelerindeki 11 köye süt toplama tankları kurulacak. Böylece süt hayvancılığının geliştirilmesi sağlanırken, kırsal bölgelerdeki üreticilerin satış ve pazarlama sorunları da ortadan kaldırılacak.

Çankırı’da süt üretimi güçlenecek

SOGEP kapsamında desteklenecek proje ise, Çankırı Belediyesi’nin toplam bütçesi 3 milyon 240 bin TL olan "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı" na sağlanacak destekle, 2022 yılında SOGEP çerçevesinde Çankırı’ya kazandırılan Çansüt Tesisi’nin teknolojik altyapısı güçlendirilerek katma değerli süt ürünleri üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Destek kapsamında tesisin kapasitesinin artırılması amacıyla makine ekipman parkına yüksek kapasiteli makinaların tedarik edilmesi, soğuk hava deposunun kurulması ve kurumsal yönetim ile e-ticaret danışmanlığı hizmetleri sağlanacak. Böylelikle tesiste günlük süt işleme kapasitesi 6 bin litreye yükseltilerek, daha steril ortamda Çankırı Küpecik Peyniri, beyaz peynir, çeçil peynir, kasar peyniri, lor peyniri, tereyağı ve yoğurt olmak üzere 7 çeşit ürün üretilebilecektir. Tesiste üretim faaliyetlerinde yeni istihdam ve işgücü sağlanması amacıyla da Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 7 kadın görev alacak.