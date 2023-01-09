Çankırı’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 118 litre sahte alkol ve 11 bin 180 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Çankırı’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 118 litre sahte alkol ve 11 bin 180 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "parada sahtecilik" ve "alkollü içki kaçakçılığı" suçlarını önlemek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede 4 gün boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 11 bin 180 TL değerinde sahte para, 118,3 litre sahte alkol, 1 adet bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.