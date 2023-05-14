Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Seçim gayet huzurlu, sükunetli bir şekilde devam etmekte" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu il merkezinde bulunan İsmet İnönü Ortaokulundaki 1148 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Eşi ile birlikte oyunu kullanan Ayaz, Çankırı’daki oy kullanımlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

"Seçim gayet huzurlu, sükunetli bir şekilde devam etmekte"

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Ayaz, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah vatanımız, milletimiz, memleketimiz ülkemizin ilgilendiği, ülkemizle ilgilenen tüm coğrafya için hayırlara vesile olsun. ilimiz genelinde de şu ana kadar, saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Seçim gayet huzurlu, sükunetli bir şekilde devam etmekte. İnşallah vatandaşlarımızın demokratik görevlerini, haklarını yerine getirmeleri için her türlü tedbir ülkemiz genelinde hem ilimiz genelinde alınmış durumda. Önce emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlarımız ilçe ve il seçim kurulu başkanı olan hakimlerimizle koordinasyon içerisinde seçim sürecini yürütmekteyiz. Memleketimiz zaten bu konuda çok uzun bir tecrübeye sahip. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlayacağız" dedi.