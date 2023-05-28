Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 2. Tur Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu eşi ile birlikte kullandı. Çankırı Valisi Ayaz, oy kullanacağı İsmet İnönü Ortaokulu’na eşi Melike Ayaz ile gelerek 1148 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "İnşallah sonuçlar milletimize, memleketimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. İki hafta önce yine bir aradaydık. Memleketimiz büyük bir demokratik olgunlukla hem ülke genelinde hem ilimizde çok güzel bir seçim geçirdi. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için yine vatandaşımız sandık başında. Çok şükür ilimiz genelinde oy verme işi rahat bir şekilde başladı, şu anda herhangi bir problem yok. İnşallah sükunetle vatandaşlarımızın huzur içinde oy kullanma işlemlerini tamamlayacağız. Bunun için emniyetimiz, jandarmamız kaymakamların koordinasyonlarında seçim hakimlerimizle iş birliği içerisinde görevlerine devam etmekteler. Tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız, bu görevi yerine getirin ve oyunuzu kullanın" dedi.