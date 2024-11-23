Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Çankırı Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından açıklamada bulundu. Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının Pazar günü sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğinin belirtildiği açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre, ilimizin batı ve kuzey ilçelerinde 23 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren 24 Kasım Pazar günü sabah saatlerine kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Yağışın 400 metre rakım üzeri yüksek yerlerde 20 santimetre gibi yoğun kar yağışı etkili olacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.