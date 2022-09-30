Kurşunlu Tarih Araştırmaları Derneği, 3’üncü kitabını okuyucuları ile buluşturdu.

Kurşunlu Tarih Araştırmaları Derneği, 3’üncü kitabını okuyucuları ile buluşturdu.

Kurşunlu Tarih Araştırmaları Derneği, kuruluşunun üzerinden 7 ay geçmesine rağmen başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Yayın serisini oluşturmaya başlayan dernek, Kültür ve Turizm Bakanlığından yayıncılık sertifikası alarak ilk 3 kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Muharrem Hançerli’nin Kurşunlu doğasında uzun yıllara dayanan çalışmalarının yer aldığı endemik bitkilerden oluşan fotoğraflar “Kurşunlu Endemik Bitki Kataloğu” adıyla kitaplaşırken, yine seride yer alan Serpil Kaya’nın “Elim Sende” adlı eseri yayın hayatına kazandırıldı. Ömer Lütfi Özenç’in hazırladığı sözcükler, değimler ve lakapların yer aldığı “Kurşunluca” adlı kitap da serinin 3’ncü kitabı olarak okuyucuyla buluştu.

Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz’ın üstlendiği yayınlara Kurşunlu Tarih Araştırmaları Derneği’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.