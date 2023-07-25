ABD Oregon State Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Carlos Alberto Gonzalez, çeşitli saha çalışmaları, uygulama ziyaretleri ve seminerler için Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi uluslarasılaşma için iş birliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ABD Oregon State Üniversitesi ile Erasmus projeleri çerçevesinde ortak iş birliği anlaşması bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi, TÜBİTAK 2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı çerçevesinde çalışmalarını devam ettiriyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde saha ve uygulama çalışmaları için bulunan ABD Oregon State Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Carlos Alberto Gonzalez, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ı ziyaret ederek çalışma programı hakkında bilgi verdi.