Çankırı Karatekin Üniversitesi, anlaşma yaptığı banka ile promosyon miktarının yenilenmesi için yeniden sözleşme imzalayarak, personele 27 bin TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, anlaşma yaptığı banka ile promosyon miktarının yenilenmesi için yeniden sözleşme imzalayarak, personele 27 bin TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi 24 Şubat tarihinde Halkbank ile promosyon sözleşmesi imzalayarak personele 5 bin 290 TL promosyon ödemesi yapmıştı. Çankırı Karatekin Üniversitesi promosyon miktarının güncellenmesi için Halkbank ile yeniden görüşmelere başladı. Yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varıldı. Yeni sözleşmeye göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL nakit, 500 TL değerinde ‘paraf’ puan promosyon ödemesi yapılacak.