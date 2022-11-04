Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin uluslararası ilişkilerinin güçlenmesi amacı ile Cubiti’de önemli temaslarda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin uluslararası ilişkilerinin güçlenmesi amacı ile Cubiti’de önemli temaslarda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Çankırı Karatekin Üniversitesini temsilen Cibuti’nin Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Dr. Nabil Mohamed Ahmed’i ziyaret etti. Ziyarette Cibuti ile ‘master’ seviyesinde burslu öğrenci sayısının artırılması için değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede YÖK Başkanvekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş da yer aldı. Ziyarette konuşan YÖK Başkanvekili Göktaş, Türkiye olarak Cibuti ile ikili ilişkilerin artması ve gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye’ye daha fazla nitelikli uluslararası öğrencinin gelmesini önemsediklerini vurguladı.

Bakanlık ziyareti sonrası Cibuti Üniversitesi Rektörü Dr. Djama Mohamed Hassan ile gerçekleştirilen görüşmede Erasmus KA171 proje hareketliliklerinin sayısının ve niteliğinin artırılması, gelen personelin üniversiteye katkı sunması ve hareketliliğe katılamayan öğrenci ve personel için uluslararası bir atmosferin sağlanması ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan ise Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Afrika kıtasının birçok ülkesinde ÇAKÜ üniversitesi olarak var olduklarını, ÇAKÜ’nün uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde üniversiteye ve Çankırı’ya daha çok nitelikli öğrenci ve personel getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı, Cibuti Üniversitesi, Türk Büyükelçiliği ve M aarif Vakfı ziyaretlerinde Çankırı’nın ve Çankırı Karatekin Üniversitesinin zihinlere kazınmış olması, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin ve Çankırı’nın ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliğinin daha hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Yapılan iş birlikleri ve protokoller ile birlikte başta Türkiye olmak üzere Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Cibuti arasındaki akademik ve kültürel bağ daha da kuvvetleneceği belirtildi.