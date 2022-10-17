Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, 115 üniversiteden 2 bin 213 öğrencinin bin 615 proje ile katıldığı yarışmada finale kalmaya hak kazandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, 115 üniversiteden 2 bin 213 öğrencinin bin 615 proje ile katıldığı yarışmada finale kalmaya hak kazandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri 2 proje ile adlarını finale yazdırmayı başardı. Danışmanlığını Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tunç Boran’ın, yönetmenliğini ise Muhammet Ali Akpınar’ın yaptığı “Tükeniş” adlı kısa film, görsel yayıncılık dalında, danışmanlığını Öğr. Gör. Salih Köse’nin yaptığı ve yapımını Nisa Nur Küsmen, Emre Taş ve Alperen Ayhan’ın üstendiği “Geçmişin Gölgesinde” adlı radyo belgeseli ise radyo yayıncılığı dalında finale kalmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili konuşan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tunç Boran, “115 üniversiteden 2 bin 213 öğrencinin bin 615 proje ile katıldığı yarışmada öğrencilerimiz kendi kategorilerinde son 10’a kalarak bizleri yeniden gururlandırmıştır. Umuyorum ki öğrencilerimiz alacakları ödüllerle emeklerini taçlandıracak, ailelerine ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatacaklardır” şeklinde konuştu.

Ödül töreni, 24 Ekim Pazartesi günü yapılacak.