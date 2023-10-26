Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Hasta hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini hedefler" dedi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Hasta Hakları Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastaların hakları olduğu kadar sorumlulukları da olduğunu belirtti. Hasta ve ailesinin sorumlulukları ile ilgili bilgiler aktaran Sarıkaya, "Tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikayetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür" dedi.

Hasta hakları ile ilgili bilgiler veren Sarıkaya şunları kaydetti:

"Hastaların hakları olduğu kadar sorumlulukları da vardır. Bunlar, hastanın doktorunu ismiyle tanımak, önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak. Hasta, tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikayetlerini mevcut veya geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığı ilaçları ve alışkanlıkları eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalıdır. Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikayetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür. Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür."

Sarıkaya, "Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, hasta kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumludur. Hastadan kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir. Hasta, planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan sorumludur. Hasta hakları uygulamaları, hastalar ve sağlık çalışanlarımız arasındaki iletişimi güçlendirip, verimli ve kaliteli hizmet verilmesini desteklemektedir" diye konuştu.