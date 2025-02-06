Çankırı’da, en soğuk hava ölçümü sıfırın altında 12 derece ile Ilgaz Dağı’nda ölçüldü.

Meteoroloji’nin soğuk hava uyarısında bulunduğu Çankırı’da, hava sıcaklığındaki düşüş il genelinde hissediliyor. Çankırı’da en soğuk hava, sıfırın altında 12 derece olarak Ilgaz Dağı’nda ölçüldü. Hava sıcaklığı Orta ilçesinde sıfırın altında 8.9, Bayramören ilçesinde sıfırın altında 8.3, Kurşunlu ilçesinde sıfırın altında 8.0, Atkaracalar ilçesinde sıfırın altında 7.3, Yapraklı ilçesinde sıfırın altında 6.2, Merkez ilçesinde ise sıfırın altında 1.6 oldu.