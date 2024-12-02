Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan ve bir akademisyenin ağır yaralanmasına neden olan Çiğdem Mahallesi’ndeki sahipsiz köpek sürüleri vatandaşların tedirgin olmasına neden oluyor. Köpeklerin saldırgan tavırlar sergilemeleri nedeniyle can güvenliklerinden endişe duyduğunu söyleyen bir vatandaş ise yetkililerden yardım talep ederek sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi’ndeki sahipsiz köpekler, çevrede yaşayan kişilerin günlük hayatlarında problemlere neden oluyor. Her geçen gün çoğalan ve özellikle çocukları hedef alan köpeklerin saldırgan halleri nedeniyle mahalle halkı endişe duyuyor. Korktuklarını ve dışarı çıkmaya çekindiklerini söyleyen Nurhan Öner ise yetkililerden yardım isteyerek durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti. Durumla ilgili konuşan Öner, şunları dedi:

“Çocuğumun okulundan dolayı sürekli bu yolu kullanıyorum. Sürekli köpek sürüleri dolaşıyor ve tedirgin oluyoruz. Burada çok fazla sürüler var. Yola çıkıyorlar ve öğrenciler tedirgin oluyor. Buna kalıcı çözüm istiyoruz artık. Belediye gelip ilgileniyor ama kalıcı çözüm arayışındayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Can güvenliğimizin korunmasını, rahat bir şekilde hareket etmeyi ve çocuğumuzun güvende olmasını istiyoruz. Yıllardır bu durum böyle. Çevrede çok fazla köpek var. Çocukların geçebilmeleri mümkün değil. 15 tanesi bir arada oluyorlar. Uysal değiller. Havlayarak üzerimize koşuyorlar. Bir çocuk bu durumla karşılaştığında ne yapabilir. Belediyeye şikayette bulunduk, dilekçe verdik ama burada çok daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor. Daha fazla ciddi vakaların yaşanmasını istemiyoruz. Neden korku içerisinde sokakta yürüyelim. Bizim gibi birçok insan bu durumdan şikayetçi.”

Akademisyenin yüzünü parçalamışlardı

Geçtiğimiz haftalarda aynı mahallede meydana gelen olayda, evine döndüğü esnada köpeklerin saldırısına uğrayan Meliha Yılmaz yüzünden ve bacaklarından yaralanmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yılmaz’ın tedavi sürecinin bir süre daha devam edeceği aktarılmıştı.