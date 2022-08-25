Ankara’nın Çankaya ilçesi Münir-Neriman İslamcıoğlu Camiindeki Yaz Kur’an Kursunun son haftasında düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Münir-Neriman İslamcıoğlu Camiindeki Yaz Kur’an Kursunun son haftasında düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Münir-Neriman İslamcıoğlu Camii’nde düzenlenen etkinliğe Çankaya İl Müftüsü Mustafa Baytar, Cami imamı Elvan Eker, Kur’an Kursu öğreticisi Şerife Emirhaliloğlu ve Münir-Neriman İslamcıoğlu Cami Dernek Başkanı İbrahim Serinöz katıldı. Yaz Kur’an Kursunda iman, ibadet, güzel ahlak ve güzel Kur’an okuma eğitimi alan kadın ve erkek öğrencilere bisiklet, futbol topu ve satranç takımı gibi çeşitli hediyeler verildi.

“Camilerin süsü sizlersiniz”

Çankaya İl Müftüsü Mustafa Baytar, Camilerin süsünün öğrenciler olduğunu vurgulayarak, “Sizler bizim geleceğimizsiniz emanetçilerimizsiniz. Bizleri ileriye taşıyacak, milli ve manevi değerlerimizi yaşatacak, Kur’an’ın sevdasını, İslam’ın sesini önce kendi hayatına taşıyacak sonra dilden dile gönülden gönüle bu emaneti aldığınız gibi en güzel şekilde yaşayıp yaşanan vasıfa vesile olacaksınız. Sizlerin en güzel şekilde yetişmeniz bizim içim çok önemli. Yaz kurslarımız da sizlerle buluşmamızda, sizlerle tanışmamıza Kur’an’la konuşmanıza bir zemin olmuştur. Çankaya İlçe Müftülüğümüz bölgesinde bu yaz 340 camimizde 140 Kur’an kursumuzda sizin gibi 10 bin güzel yavrularımızla, gençlerimizle buluşma fırsatı yakaladık. Camilerin süsü sizlersiniz, camiler sizlerle güzel. Sizler camilerde açıverdiniz Kur’an’ın rahmet damlalarıyla sulandınız. İslam’ın güzellikleriyle tanıştınız. Camide vakit geçirdiniz hem eğlendiniz, hem öğrendiniz. Ben sizleri tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Öğrendiklerinizi de yenilemeniz, unutmamanız için sizleri senenin her günü camilerde görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Bugünlerimizi özleyeceğimizi düşünüyorum”

Münir-Neriman İslamcıoğlu Cami imamı Elvan Eker ise, 2022 Yaz Kur’an Kursu dönemin çok bereketli olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımızın programı dahilinde namaz dualarımızı, namaz surelerimizi ve İslam’ın şartını otuz iki farzı Diyanet İşleri Başkanlığımızın kaynadığından çocuklarımıza öğrettik. Bugünlerimizi özleyeceğimizi düşünüyorum. Çocuklarımızla konuştuk inşallah onlarda hafta içi yine camimize gelecekler beraber olacağız. Yıl boyunca çocuklarımızla iç içe olmaya gayret edeceğiz inşallah. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Çankaya İlçe Müftülüğümüze ve sizlere teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarıyla ilgilenen tüm velilere ve camiyi aksatmadan gelen ödüllerimizi hak eden öğrencilerimin gözlerinden öpüyorum hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kur’an Kursu öğrencisi sevincini dile getirerek, “Çok sevinçliyim kuran kerime geçtim camimiz çok güzel dinimi öğrendim ben çok mutluyum” dedi.

Bir diğer öğrenci ise Mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirerek “Hocamla beraber burada kamet yapmayı öğrendik. Müezzinlik yaptım, Kur’an okudum sureler öğrendim Elvan hocam ve İsmail hocama teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun”

Kur’an Kursu Öğretici Şerife Emirhaliloğlu, Kur’an kursu öğrencilerine her sene hediyelerle sevindirdiklerini ifade etti. Emirhaliloğlu, “Bu sene biraz daha farklı bir boyuta taşıdık. Derneğimizin vesilesiyle, hayırsever vatandaşlarımızın vesilesiyle katkılarından dolayı Allah razı olsun. Bisiklet aldık, küçük ve büyük grup olarak iki gruba ayırdık. Her iki grubun birincilerine bisiklet hediyemiz var. Dereceye girenler öğrencilerimize hediyemiz var. Bütün katılım sağlayan öğrencilerimize hediyelerimiz var. Çok güzel bir duygu. Rabbim böyle iyiliksever, hayırsever vatandaşlarımızın sayısını arttırsın. Ayrıca camilerimiz de Kur’an kurslarımızı dolduran bütün çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Böyle güzel nesiller yetiştirdikleri için ailelerini de kutluyorum rabbim sayılarını arttırsın” ifadelerini kullandı.

Kur’an kursu öğrencisi burada olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, “Ben buraya geldiğim için çok mutluyum ama birinci olmayı bekliyordum ikinci oldum. Bence kuran kursları çok eğlenceli yerler. Hem öğreniyorsun hem eğleniyorsun. Birçok arkadaş edindim, peygamberimizin zamanı hakkında bilgiler öğrendim. Kuran kerim okumayı daha geliştirdim” dedi

“Bu çocuklarımızı ‘Elif kuşağı’ olarak adlandırıyoruz”

Münir-Neriman İslamcıoğlu Cami Dernek Başkanı İbrahim Serinöz ise şunları söyledi:

“Camimizin dernek başkanı olarak aylardır yapmış olduğumuz yaz Kur’an kursu çalışmaları neticesinde çocuklarımıza verebileceğimiz kadar dini eğitim, sure, kuran kerim eğitimleri hocalarımızın gayreti sayesinde yetiştirmeye çalıştık. Biz bu çocuklarımızı ‘Elif kuşağı’ olarak adlandırıyoruz. Bu yavrularımız gelecekte inşallah bizlerin yerini alacak olan yavrularımız. Bunları yetiştirebilmek için biz de onlara zemin oluşturuyoruz ve bu zemin üzerinde çocuklarımızı inşallah gelecekte dini bilgilerle donatıp hayatlarını devam ettirmesini sağlayacağız.”

Dua ve ilahiler okunduktan sonra öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle birlikte etkinlik sona erdi.