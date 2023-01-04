Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokakta yürürken yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaş bacağından yaralandı. Köpeklerin pantolonunu parçaladığı şahıs, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokakta yürürken yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaş bacağından yaralandı. Köpeklerin pantolonunu parçaladığı şahıs, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Çankaya’nın Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi’nde yolda yürüyen İlhan Yazıcı’ya başıboş köpekler saldırdı. Sabah saatlerinde iş yerine giden Yazıcı’nın karşısına yaklaşık 10 köpek çıktı. Köpeklerin saldırması sonucunda kıyafetleri yırtılan Yazıcı, vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandı.

Kaldırımda yürürken bir anda karşısına yaklaşık 10 köpeğin çıktığını belirten İlhan Yazıcı, “Bir tanesi bacağımdan kaptı beni, pantolonumu yırttı. Ben soğukkanlı davranınca diğerleri saldırmadı ve öyle kurtuldum. Yavaş yavaş oradan ayrıldım. Fakat bizim kendi çocuklarımız da var, bizim asıl korktuğumuz onlar. Bizim gösterdiğimiz soğukkanlılığı onlar göstermeyebilir” diye konuştu.

“Sokakta insanlar doğru düzgün yürüyemiyor”

Çankaya Belediyesi’ne köpeklerin toplanması çağrısında bulunan Yazıcı, “Köpeği alıp götürdüler ama belediye de köpeğin geri bırakılacağını söyledi. Bu köpekler çevredeki insanlar tarafından da beslendiği için köpekler tekrardan bu parka geri geliyor. Nereye bırakılırsa bırakılsın geri geliyorlar. Burada insanların çok büyük bir mağduriyeti var. Bu mağduriyetin artık devlet tarafından ya da belediye tarafından bir çözüme ulaştırılması lazım. İki adım ötedeki sokağa çocuklarımızı arabayla bırakmak zorunda kalıyoruz. Sokakta insanlar doğru düzgün yürüyemiyor. Bununla ilgili bir çare bulunması lazım” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, saldırının ardından hastaneye giderek kuduz ve tetanoz aşıları yaptırdığını sözlerine ekledi.