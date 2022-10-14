Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Çankaya Belediyesinin destekleriyle yapılacak olan Çankaya Parkın için temel atma töreni düzenlendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Çankaya Belediyesinin destekleriyle yapılacak olan Çankaya Parkın için temel atma töreni düzenlendi.

Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi’nde düzenlenen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Karadeniz Bölge Sorumlusu Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, son 3 yıl içerisinde sosyal belediyeciliğin yanında tarımla ilgilenen bir belediye olduklarını belirtti.

Parkın yapımı için formül arandığı sırada Çankaya Belediyesi ile görüşüldüğünü ifade eden Köse, “Göreve geldikten sonra Belediye Başkanı Taşdelen’in talebiyle kardeş belediye olduk. Kardeş belediyecilik sadece kağıt üzerinde kalmadı. Maddi ve manevi yanımızda oldular. Çok teşekkür ediyorum. Bu parkın yapım sürecini Çankaya Belediye Başkanımız üstlendi. Adını da Çankaya Parkı koyduk. Kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetin sunacağız” dedi.

Çankaya Parkı’nın Safranbolu ve Çankaya kardeşliğinin timsali olacağını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Safranbolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesinin adının yaşayacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çankaya Parkı’nın temeli atıldı.