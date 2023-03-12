Çankaya Mahallesi’ne kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunun Temel Atma Töreni’nde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Görev süresi boyunca Kepez’e 20’den fazla Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Bunların yanında ilçemize 7 tane 112 Acil İstasyonunun da yapılmasını sağladık” dedi.

Kepez Belediyesi ve SELEKSAN İnşaat işbirliğiyle Çankaya Mahallesine kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunun temeli törenle atıldı. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin katıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Tütüncü, Kepez’deki eserler zincirine her gün yeni bir halka eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehri çok daha güzel yarınlara taşımak için her türlü hizmeti en güzel şekilde yapmanın gayreti içinde olduklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Birçok alanda eş zamanlı hizmet sürdürmemize rağmen bunların en başında da yeni, okullar yapmak, yeni eğitim kurumları açmak, gençlere geleceğe yatırım yapmak ve her şeyin başı sağlık bu sebepten dolayı sağlık tesislerimizi hem çeşitlendirmeye, hem de ilçemizde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda ilk basamak sağlık hizmetlerinin verildiği yeni bir aile sağlığı merkezinin yapımıyla ilgili bir adım atıyoruz. Bununla beraberde birde Allah eksikte etmesin, muhtaçta etmesin dediğimiz acil durumlar için 112 Acil İstasyonunun temelini atıyoruz” dedi.

Kepez’e 20’den fazla aile sağlığı merkezi

Görev süresi boyunca 20’den fazla Aile Sağlığı Merkezini Kepez’e kazandırdıklarını da belirten Başkan Tütüncü, “Bunların yanında 7 tane 112 Acil İstasyonunun yapılmasını sağladık. Bunların büyük bir kısmını belediye tarafından üstlendik, bir kısımlarını da hayırseverlerimiz üstlendiler. Bundan dolay büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. “Kepez’in yolu da açık ufku da açık” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Rabbim inşallah bahtını da açık etsin. Buradaki Şehir Hastanemizde bambaşka bir çekim noktası olacak. Hem mahallemize değer katacak, hem Kepezimize değer katacak. Ama bu Antalya’nın markası olacak. Uzun yıllar verdiğimiz mücadelenin güzel sonuçlarını görmek bizler mutlu ediyor“ dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, SELEKSAN İnşaat işbirliğiyle yapılacak bu yatımdan dolayı Fatih Selek’e de teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun temeli törenle atıldı.