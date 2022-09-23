Çanakkale’nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Eylül Çan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama programı Atatürk Şehir meydanındaki Atatürk büstüne Biga Kaymakamı ve Çan Kaymakam Vekili Erdinç Dolu ve Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan’ın çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal marşının okunmasının ardından kurtuluş günü için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. KAHOT halk oyunları gösterisi ve Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bando ekibinin verdiği konser sonrası Atatürk Şehir Meydanındaki program sona erdi. Çarşı Camiinde kurtuluş şehitleri için mevlid-i şerif okutularak Çan halkına pilav ikram edildi. Düzenlenen programa Biga Kaymakamı ve Çan Kaymakam Vekili Erdinç Dolu, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, gaziler, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.