Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK M2 QCB’nin yeni gelişmiş daha hızlı versiyonu olan ‘CANiK M2F’ de artık göreve hazır. İngiliz ‘AEI Systems’ firmasını satın almış olmamız ile birlikte deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık” dedi.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK M2 QCB’nin yeni gelişmiş daha hızlı versiyonu olan ‘CANiK M2F’ de artık göreve hazır. İngiliz ‘AEI Systems’ firmasını satın almış olmamız ile birlikte deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık” dedi.

CANiK, Ankara’da düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS Fuarı’na CANiK M2 QCB başta olmak üzere tüm entegre ürün ve aksesuarları ile birlikte katıldı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayan ağır makineli tüfeğimizin Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 750 adetlik ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Bununla birlikte CANiK M2 QCB’nin yeni gelişmiş daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F de artık göreve hazır” açıklamasında bulundu.

SYS bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bu yıl ikincisi düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (Defence Logistics Support Summit-DLSS) Fuarı’na tam kadro katıldı. 4-5 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte, CANiK’in en yeni ürün ve aksesuarları da görücüye çıktı. Fuarın en çok ilgi gören stantlarından birisi olan CANiK, yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB’yi ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F’i de sergiledi.

“Ülkemiz için stratejik öneme sahip alanlarda büyüyoruz”

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Türk savunma ve havacılık sanayi, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Biz de CANiK markamızla bu değeri daha da ilerilere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB’yi başta ülkemiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin kullanımına hazır hale getirdik. Bu ayın ilk yarısında İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinesinde 750 adet ağır makineli tüfeğimizin teslimini tamamlayacağız. Bunun yanı sıra CANiK M2 QCB’nin daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F’in testleri tamamlandı. Böylelikle CANiK M2 ailesinin yeni üyesi de artık göreve hazır hale gelmiş oldu. Aynı zamanda 30x113 mm top üretimi yapan ve alanında dünyada 5 firmadan biri olan İngiliz ‘AEI Systems’ firmasını satın almış olmamız ile birlikte deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık” diye konuştu.

Tüm ihtiyaçlara yönelik entegre ekipman sağlıyor

Etkinlikte CANiK’in en son teknolojilerle donatılmış ürünlerinin yanı sıra entegre ekipmanları da büyük ilgi gördü. Utku Aral, “Tabancanın yanı sıra uçaksavar ve orta kalibre top kullanıcılarının en iyi şekilde ihtiyaçlarını sağlamak üzere bütün hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde SAHA EXPO 2022’de yepyeni sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Bununla birlikte ülkemiz silah sanayinde ilk kez kullanıcıya entegre lojistik destek (ELD) sağlayacak şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız” şeklinde konuştu.