Canik Belediyesi, gerçekleştirdiği iş birliği ile Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz KPSS genel tekrar eğitim programı düzenleyecek.

“Gençlerimizin başarılı olmaları adına yanındayız”

Gençlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek adaylarımız için ücretsiz genel tekrar eğitim programı düzenliyoruz. Düzenlediğimiz KPSS genel tekrar eğitim programımızda gençlerimiz sınav öncesi bilgilerini tazeleyecek ve son çalışmalarını tamamlamış olacaklar. Geleceğimizin mimarı gençlerimizin başarılı olmaları adına her an yanındayız” dedi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde 10-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ön lisans ve lisans KPSS genel tekrar eğitim programında öğrencilere genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri alanlarında eğitim verilecek.