Samsun’un Canik Belediyesi, öğrencilere yönelik yurt genelinde yarıyıl tatiline özel hediye çekilişi düzenliyor.

Samsun’un Canik Belediyesi, öğrencilere yönelik yurt genelinde yarıyıl tatiline özel hediye çekilişi düzenliyor.

Canik Belediyesi, büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edilen çekiliş programlarına bir yenisini daha ekledi. Canik Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili için düzenleyeceği çekiliş programıyla yurt genelindeki öğrencilere çeşitli hediyeler verecek. Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yarıyıl tatiline özel düzenlenecek çekiliş programıyla birçok farklı hediye sahiplerini bulacak.

“Öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olmak istedik”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yarıyıl tatili dolayısıyla yurt genelinde düzenlenecek çekiliş programıyla öğrencilere çeşitli hediyeler vereceklerini ifade etti. Başkan Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak öğrencilerimiz için geleneksel hale getirdiğimiz ve kendilerine hediyeler verdiğimiz çekiliş programlarımıza bir yenisini daha ekledik. İlköğretim Haftası’nda, birinci ara tatil döneminde düzenlediğimiz çekilişlerle, hazırladığımız hediyelerimizi öğrencilerimizle buluşturduk. Öğrencilerimiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlıyor. Bu vesileyle yurt genelinde düzenlediğimiz çekiliş programımızla öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olmak istedik. Yarıyıl tatili için düzenlediğimiz çekiliş programıyla çocuklarımıza karne hediyelerini vereceğiz” dedi.

Canik’te eğitime tam destek

İlçede eğitim alanına ve öğrencilere yönelik desteklerin devam edeceğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde eğitim alanına yönelik örnek proje ve çalışmaları hayata geçirdik. KPSS’ye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs programı düzenledik. İlçemizde hayata geçirdiğimiz ’Başarı Sizden, Destek Bizden’ projemiz kapsamında YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencilerimize ödüller verdik. Pandemi döneminde uzaktan eğitim süreci içerisinde ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimizde eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize tablet bilgisayar desteği sağladık. Öğrencilerimizin eğlenirken öğrendikleri, bilişsel becerilerini geliştirme imkânı bulduğu Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıflarımızı ilçemizdeki okullarda hayata geçirdik. İlçemizde eğitim alanına ve öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı, ilçedeki okulların bahçe temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarının düzenli olarak titizlikle sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Öğrencilere hediyeler

Canik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla yurt genelinde düzenlenen çekilişte bir adet bisiklet, dokuz adet zekâ oyunu seti ve on üç adet kırtasiye seti hediye edilecek. Başvuruların Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı çekilişin son katılım tarihi 23 Ocak 2023 olarak belirlendi.