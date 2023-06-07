Samsun’un Canik İlçe Belediyesi, çekilişle öğrencilere birbirinden özel karne hediyesi verecek.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasına sayılı günler kala Canik Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi müjdesi geldi. Canik Belediyesi, 16 Haziran’da sona erecek 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yurt genelinde düzenlediği çekiliş programıyla öğrencilere 3 adet kulak üstü bluetooth kulaklık, 2 adet tablet ve 5 adet bisiklet hediye edecek. Öğrenciler, birbirinden özel hediyelerin verileceği çekiliş programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden katılabilecek.

Son gün 18 Haziran

Belediye tarafından karne hediyesi çekiliş programına ilişkin yapılan açıklamada, katılımcıların Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarında yer alan çekiliş gönderisinde belirtilen katılım şartlarını dikkatle incelemeleri, katılım yönergesi gereğince Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarının takip edilmesi, ilgili çekiliş gönderisinin sosyal medya üzerinden retweet yaparak beğenilmesi gerektiği, Instagram üzerinden ise beğenilmesi ve her iki sosyal medya platformunda yer alan ilgili çekiliş gönderisinin yorumlar kısmına en az 2 arkadaşın etiketlemesi gerektiği kaydedildi. Canik Belediyesi’nin öğrencilere karne hediyesi vereceği çekiliş programının son katılım tarihi ise 18 Haziran 2023 olarak açıklandı.