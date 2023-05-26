Canik Belediyesi, 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ücretlerini karşılıyor.

Öğrencilerin en iyi şartlarda, kaliteli bir şekilde eğitim alması adına ilçeye yeni projeler kazandırmayı sürdüren Canik Belediyesi, eğitime olan desteklerine devam ediyor. Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden ve 2023 KPSS’ye başvuruda bulunacak olan tüm vatandaşların başvuru ücretlerini karşılayacak.

Canik’te gelenek bozulmadı

Önceki sınav dönemlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve KPSS başvuru desteği sağlayan Canik Belediyesi bu yıl da KPSS başvuru desteğini sürdürüyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 2023 KPSS’ye başvuruda bulunacak olan tüm vatandaşların sınav ücretlerinin karşılanacağını ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde gençlerimiz ve çocuklarımızın en iyi şartlarda, kaliteli bir şekilde eğitim almaları adına çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Eğitime yönelik desteklerimizle, hedeflerine giden yolda daima vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz sınav dönemlerinde olduğu gibi bu sene de 2023 KPSS’ye girecek olan tüm vatandaşlarımızın sınav ücretlerini karşılayacağız. Eğitime yönelik desteklerimizle vatandaşlarımızın hedeflerine giden yolda daima yanındayız” dedi.

Son gün 29 Mayıs

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Canik’te ikamet eden ve 2023 yılı KPSS başvuru desteği almak isteyen vatandaşların 29 Mayıs 2023 tarihine kadar Canik Belediyesi Sosyal Yardım Birimi’ne, banka ücret dekontu ve 2023 KPSS sınav kayıt belgesi ile birlikte başvuruda bulunması gerektiği belirtildi. Vatandaşların, 2023 yılı KPSS başvuru desteği hakkında detaylı bilgiye belediyenin 444 55 90 numaralı çağrı merkezi üzerinden, 459 veya 460 dâhili hatlarından ulaşabileceği kaydedildi.