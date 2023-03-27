Canik Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Ramazan kumanyası desteğini sürdürüyor.

Canik Belediyesi, ilçede dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Canik Belediyesi tarafından Ramazan ayında ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kumanyası desteği gerçekleşiyor. İçerisinde iftarlık ve sahurluk malzemelerin yer aldığı ve büyük bir özenle hazırlanan Ramazan kumanyaları belediye ekiplerince, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerin süreceğini, Ramazan ayı boyunca Ramazan kumanya dağıtımının devam edeceğini söyledi.

Ramazan kumanyaları kapı kapı ulaştırılıyor

Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek hazırlanan Ramazan kumanyaları teslim ediliyor. Belediyeden sosyal yardım talebinde bulunan, Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü ekiplerince ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara hazırlanan Ramazan kumanyaları bizzat ekipler tarafından teslim ediliyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarla birebir ilgilenen ekipler, gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında belirlediği ihtiyaçları da süratle hazır hele getirerek vatandaşların evlerine ulaştırarak teslim ediyor.

“Ramazan’ın bereketini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını, Ramazan kumanya desteğinin ise Ramazan ayı süresince devam edeceğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızla olan gönül bağımızı kuvvetlendirmeye, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımız için hazırladığımız Ramazan kumanyalarımızı kendilerine ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek Ramazan kumanyalarını teslim ediyor. Ramazan’ın bereketi vatandaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca Ramazan kumanyası dağıtımımız devam edecek. Büyük bir özveriyle ve hassasiyetle sürdürdüğümüz çalışmalarla ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Vatandaşlarımız ekiplerimiz tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyor. Ramazan kumanya desteği ile birlikte alışveriş kartı, sıcak yemek ve nakdi desteklerimize de ara vermeden devam ediyoruz” dedi.