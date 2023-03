Samsun Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Birlikte Çatı Olalım" konteyner kampanyasında toplanan 597 bin 570 TL depremzedeler için bağışlandı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından başlatılan "Birlikte Çatı Olalım" konteyner kampanyasına Samsun’da Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, öğretmen, öğrenci, personel, veli ve hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlar 597 bin 570 TL’ye ulaştı.

Konteyner kampanyasına katılan herkes adına verilen destekten memnuniyetini belirten Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizin etkilendiği asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ilk anından itibaren devletimiz ve milletimiz seferber olmuş, yaraların sarılması için olağanüstü bir mücadele başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız da Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere bütün birimleri ile bütün kurumlarıyla gerek sahada gerek lojistik alanlarda her türlü fedakârlığı yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Samsun Valiliğimiz, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Samsun İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda anlık ihtiyaca göre her türlü malzeme ve insan gücünü tedarik yoluna gitmiştir. Özelde ise Canik Kaymakamlığı, Canik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, kurumlar, sivil toplum kuruluşları da büyük bir özveriyle yardım ve destek konusunda sahada olması gereken yerde önemli bir vazife üstlenmiştir. Bu bağlamda ayni yardımların yanında milli eğitim ailesi olarak öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin, yöneticilerimizin, milli eğitim çalışanlarımızın katkılarıyla bölgedeki en önemli ihtiyaçlardan biri olan geçici barınma sorununa bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla başlatılan kampanyaya bütün Canik Milli Eğitim ailesi yürekten sahip çıkmış ve 597 bin 570 TL toplanarak Kahramanmaraş bölgesinde konteyner alınması amacıyla AFAD hesabına yatırılmıştır. Bu sürece destek veren ve katkı sağlayan bütün yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve milli eğitim çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yaralar tamamen sarılana ve ihtiyaç kalmayana dek Canik İlçe Milli Eğitim ailesi olarak her türlü aynî ve nakdi yardım konusunda çalışmalarımızı sürdürecek ve deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimize gerekse bölgemizde misafir ettiğimiz, okullarımızda öğrenci olarak misafir ettiğimiz afetzede evlatlarımıza karşı sorumluluk içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.