SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 76. parkı hizmete sunduklarını ifade ederek, belediye bünyesindeki park alanlarını 141 bin 943 metrekare alana yükselttiklerini ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni park alanları kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Canik’e temelden yeni parklar kazandırırken, mevcut parkları yenilemeye ve daha konforlu hale getirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik’te 76. parkı hizmete sunduklarını belirtti. İlçenin tüm mahallelerine oyun, spor ve yeşil alanların yer aldığı yeni parklar kazandırmayı sürdürdüklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizdeki park alanlarını 141 bin 943 metrekare alana yükselttik" dedi.

Seferberlik halinde çalışmaya devam ederek ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imize yeni parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Parklarımızı çocuklarımız için fonksiyonel oyun gruplarıyla donatıyoruz. Yeşil dokusuyla hemşehrilermizi karşılayan, spor ve dinlenme alanları yer alan parklarımız, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sporseverlerin ise durak noktası haline geldi. 2025 yılının ilk haftasında hizmete aldığımız yeni parklarımız ile birlikte ilçemizdeki park sayısını 76’ya çıkardık. 76. parkımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunmamızla birlikte ilçemizdeki park alanlarını 141 bin 943 metrekare alana yükselttik" diye konuştu.

Parklarda 7/24 takip

İlçedeki parkları çocukların ve vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat gözetim altında tuttuklarını dile getiren Başkan Sandıkçı, "İlçemizdeki tüm parklarda çocuklarımız ve hemşehrilerimiz için güvenliği üst seviyede tutuyoruz. Canik’imizde hayat geçirdiğimiz Güvenli Parklar Projesi kapsamında ilçemizdeki tüm parkları 7/24 gözetim altında tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Canik’e yeni parklar kazandırırken, kullanımda olan parklarda yenileme, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini de hatırlatan Sandıkçı, "Canik’imize yeni ve konforlu parklar kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.