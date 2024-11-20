Samsun’un Canik Belediyesi tarafından "Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" açıldı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla çocuklarımızın bilişsel gelişimlerine önemli destekler sunuyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşı akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. İlçede düzenledikleri Canik Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi’nde çocuklar ve ziyaretçilerle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla çocukları küçük yaşta tanıştırmanın önemine dikkat çekti.

Sergide yer alan tüm oyunların ahşap oyma sanatı ile üretildiğini ve sergideki tüm oyunların doğa dostu ürünlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, “Sergimiz, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor. Sergimizde geri dönüştürülebilir ahşap ürünlerden yapımını gerçekleştirdiğimiz 35 farklı akıl, zeka ve strateji oyunu yer alıyor. Bu oyunlar ile çocuklarımızın bilişsel gelişimlerine önemli destekler sunuyoruz. Çocuklarımızın problem çözme, öğrenme, anlama, kavrama, mantık yürütme gibi bilişsel özelliklerini daha ileriye taşımalarına katkılar sunuyoruz" diye konuştu.

"Eğitimde farkındalık oluşturan projeler ve çalışmalarla öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

İlçedeki okullara Canik akıl ve zeka oyunları sınıflarını kazandırdıklarını belirten Başkan Sandıkçı, bu sınıflarda öğrencileri tarihi akıl, zeka ve strateji oyunları eşliğinde eğitimlerle bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Öğrencilerimizin akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla erken yaşta tanışmaları, onların zihinsel gelişimlerini olgunlaştırmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri adına büyük önem arz ediyor. Eğitimde farkındalık oluşturan projeler ve çalışmalarla öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Canik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Canik Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi, 21 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Sergiye Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.