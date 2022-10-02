Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede devam eden yol çalışmalarını inceledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Sandıkçı, “İlçemize modern yollar kazandırıyoruz” dedi.

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede devam eden yol çalışmalarını inceledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Sandıkçı, “İlçemize modern yollar kazandırıyoruz” dedi.

Canik Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yol çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, merkez ve kırsal mahallelerde beton ve asfalt yol yapım çalışmalarının devam ettiğini, sathi kaplama ve asfalt serim işlemlerinin de hızla tamamlandığını söyledi.

İlçede açılan yeni yollarla kesintisiz bir ulaşım sağlandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri adına ilçemize modern yollar kazandırıyoruz. Ekibimizle sahada ilçe halkımız için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İlçemizde açtığımız yeni yollarla vatandaşlarımıza kesintisiz bir ulaşım imkânı sağlıyoruz. Açtığımız yolların gerekli bağlantılarını gerçekleştirerek aktif hale getiriyoruz. Planlamalarımız dahilinde ilçemize yeni yollar açmaya ve ulaşım ağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.