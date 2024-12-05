Samsun Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde ’Yapay Zekâ’ eğitim programı gerçekleştirilecek.

Eğitim alanında farkındalık oluşturan çalışmalara imza atmaya devam eden Canik Belediyesi, ilçede ’Yapay Zekâ’ eğitim programı gerçekleştirecek. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenecek olan eğitimde Bilişim Uzmanı Müminhan Bilgin yapay zekâ kavramı, yapay zekânın özellikleri, yapay zekânın türleri ve siber güvenlik konularında katılımcılara bilgiler verecek. Canik Belediyesi’nin vatandaşları yapay zekâ programları atölye çalışmalarıyla buluşturacağı Yapay Zekâ eğitim programı, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 18.00’de Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde yapılacak.

Siber güvenlik

Yapay zekâ eğitim programında vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bilişim Uzmanı Müminhan Bilgin, ayrıca siber güvenlik konusunda da bilgilendirmelerde bulunacak. Ağlar, veriler ve siber güvenlik konularında katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek olan Bilişim Uzmanı Bilgin, ’Siber Güvenlik’ kavramının gelişim süreci hakkında bilgiler aktaracak.