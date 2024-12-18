Samsun Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Veli-Çocuk Atölye etkinlikleriyle aileler, bilim ve teknoloji eğitimiyle buluşuyor.

Milli Teknoloji Hamlesi idealini merkezine alan eğitim ve konferans programlarıyla farkındalık oluşturmaya devam eden Canik Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği etkinliklerle bilim ve teknoloji seferberliğini sürdürüyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirdiği Veli-Çocuk Atölye etkinlikleriyle aileleri 9 farklı atölyede bilim, teknoloji ve kişisel gelişim eğitimleriyle bir araya getiren Canik Belediyesi, etkinliklerle aile içi iletişimin güçlenmesini sağlarken aileleri, bilim ve teknoloji alanında eğitimlerle bir araya getiriyor.

Yeni nesil teknolojiler

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Veli-Çocuk Atölyeleri ile aileleri bilim ve teknoloji alanında eğitimler ile eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bir araya getirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin yeni nesil teknolojilerle tanışma fırsatı bulduğu bir merkez. Veli-Çocuk Atölyelerimizle de ailelerimizi, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim programlarıyla, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bir araya geliyoruz. Eğitimlerimizde, Milli Teknoloji Hamlesi ve sürdürülebilir teknoloji konularında bilgiler veriyoruz. Ailelerimizi bilim ve teknoloji etrafında bir araya getiriyor, yeni bilgiler eşliğinde birlikte zaman geçirmelerine ve aile içi iletişimin güçlenmesine katkılar sunuyoruz.”

Yoğun ilgi

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde devam eden Veli-Çocuk Atölyeleri’nde aileler Matematik Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Fizik Atölyesi, Astronomi Havacılık ve Uzay Atölyesi, Kimya ve İnsan Bilimleri Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi, Destekleyici Eğitimler Atölyesi ve Girişimcilik Atölyesi olmak üzere 9 farklı atölyede, bilim ve teknoloji eğitimleri başta olmak üzere çeşitli temalarda eğitim programları ve etkinliklerle bir araya geliyor. Etkinliklere yoğun ilgiyle katılan aileler Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirilen eğitim programları ve veli-çocuk atölyelerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın eğitime yönelik projelerini ve çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini ifade etti.