Canik Belediyesi Kış Spor Okulları ile çocuklara ücretsiz spor eğitimi alma fırsatı sunuluyor.

Canik Belediyesi Kış Spor Okulları kayıtları başladı. Spora ve sporcuya yönelik projelerini sürdüren Canik Belediyesi, ilçede düzenleyeceği Kış Spor Okulları ile çocukları ve gençleri 7 farklı spor branşında ücretsiz eğitimle buluşturacak. Alanında uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilecek olan eğitimlerde çocuklara ve gençlere spor branşları, sporun sağlık yaşam için önemi, sağlıklı beslenme konularında da eğitim programları düzenlenecek.

Canik Belediyesi Kış Spor Okulları’nda 7-12 yaş grubu çocuklara ücretsiz tekvando, basketbol, tırmanış, muaythai, futbol, güreş, boks ve kick Boks branşlarında eğitim verilecek. Eğitimler Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.