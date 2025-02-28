SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediyesi’nin ilçede gerçekleştirdiği ’Beklenen Sensin’ Söyleşinde Türk Kültürü ele alındı.

Canik Belediyesi, ilçede ’Beklenen Sensin’ adlı söyleşi programı düzenledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferat Uzun’un Türk tarihi, Türk kültürel değerleri ve Türk mutfağı konularında söyleşi gerçekleştirdiği programda, öğrencilere yönelik interaktif etkinlikler de gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi programında Prof. Dr. Ferat Uzun tarafından katılımcılara ayrıca Ramazan ayında doğru ve yeterli beslenme ile su tüketiminin önemi hakkında da bilgiler verildi. Söyleşi programı süresince öğrencilerin ve vatandaşların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Uzun, programda tarih eğitimlerinin öneminden bahsetti.