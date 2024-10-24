SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediyesi’nin ilçede gerçekleştirdiği konferansta, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırım ve TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı lanetlendi.

Canik Belediyesi ve Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) iş birliğiyle ilçede ’Kudüs Bize Ne Söyler?’ adlı konferans programı gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Umre ve Kudüs Rehberi Ahmet Kürşat Batur, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırım, Yahudi yerleşimcilerin Filistin’de gerçekleştirdiği gasp olayları ve toprak işgallerine yönelik bilgiler aktardı. Programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’nın Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı da lanetlendi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Umre ve Kudüs Rehberi Ahmet Kürşat Batur, İsrail’in Filistin’e yönelik Siyonizm temelli soykırımı, İsrail’in Filistin ve Gazze’ye yönelik sürdürdüğü ambargo ile Gazze’de yaşanan gıda krizine ilişkin bilgiler aktardı. Kudüs’te İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği şiddet ve gasp olaylarına ilişkin şahit olduğu olayları vatandaşlarla paylaşan Umre ve Kudüs Rehberi Batur, Kudüs ve Mescid-i Aksa bölgesine ilişkin gözlemlerini de vatandaşlara aktardı. Vatandaşların büyük bir ilgiyle katıldığı programda, TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı şiddetle kınandı. Terör saldırılarının ve terör gruplarının nefretle kınandığı programda güvenlik güçlerine ve Filistin halkına yönelik destek mesajları verilirken, şehitler için dualar edildi.

Programa kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.