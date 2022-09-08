Canik’te düzenlenecek ‘Canik Sinema Akademisi’ ile gençlere sinema eğitimi verilecek.

Canik’te düzenlenecek ‘Canik Sinema Akademisi’ ile gençlere sinema eğitimi verilecek.

Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenecek Canik Sinema Akademisi ile gençlere sinema alanında ücretsiz eğitim verilecek. Gençler, alanında uzman eğitmenler tarafından senaryo yazarlığı, yönetmenlik, kurgu eğitimleri başta olmak sinema alanında çeşitli konu başlıklarında eğitim alacak.

Canik Sinema Akademisi’nde verilecek eğitimler kapsamında gençlerin ilçede kendi filmlerini çekeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz Canik Sinema Akademisi’nde teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim alacaklar. Uygulama eğitimleri kapsamında gençlerimiz senaryo olarak kâğıda döktükleri hayallerini hayata geçirerek Canik’te kendi filmlerini çekecekler” dedi.

“Kapsamlı bir eğitim vereceğiz”

Gençlerin alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacaklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde düzenlediğimiz sinema akademisi ile gençlerimize alanında uzman eğitmenler eşliğinde senaryo yazarlığı, yönetmenlik, kurgu eğitimleri başta olmak üzere sinema alanında kapsamlı bir eğitim vereceğiz. Gençlerimiz alacakları eğitimle filmleri sadece teknik anlamda değil, aynı zamanda mesaj ve içerik yönünden; akademik anlamda nasıl değerlendirmesi gerektiğini de öğrenecekler” diye konuştu.

Canik Belediyesi, Samsun İnsan Hak ve Hürriyetler İnsani Yardım Derneği ve Samsun İlim Yayma Cemiyeti iş birliğiyle Canik Sinema Akademisi kapsamında düzenlenecek eğitim programı 9-16 Eylül tarihleri arasında Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Canik Sinema Akademisi’ne katılmak isteyenler web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.