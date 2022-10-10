Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında ve faaliyet gösteren tüm işletmelerde hijyen, fiyat etiketi, son tüketim tarihi ve ürün gramajları denetimi yaptı.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında ve faaliyet gösteren tüm işletmelerde hijyen, fiyat etiketi, son tüketim tarihi ve ürün gramajları denetimi yaptı.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetleme çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Ekipler tarafından ilçedeki vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması adına ilçede kurulan semt pazarlarında ve faaliyet gösteren tüm işletmelerde hijyen, fiyat etiketi, son tüketim tarihi ve ürün gramajları denetleniyor.

Semt pazarları kontrol altında

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kurulan semt pazarlarının Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolü altında olduğunu belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Zabıta

Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe halkımızın güvenli bir şeklide alışveriş yapmaları adına gün boyunca ilçemizde kurulan semt pazarlarında gerekli kontrolleri sağlıyor. Pazar yeri düzeni ve tartı kontrollerini aralıksız sürdürerek tezgahlarda bulunan ürünlerin uygunluğunu ve hijyen denetimlerini gerçekleştiriyorlar” dedi.

İşletmelerde denetimler sürüyor

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçede bulunan tüm işletmelerde denetimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle ilçemizde faaliyet gösteren tüm işletmelerde fiyat etiketi, son tüketim tarihi ve ürün gramaj denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle marketlerde bulunan ürünlerin son kullanma tarihilerini tek tek kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızın uygun ortamlarda hijyenik, sağlıklı ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.