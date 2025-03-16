i Ramazan Serüveniyle çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede geleneksel hale getirdikleri Canik Şehr-i Ramazan Serüvenini bu yılda sürdürdüklerini ifade ederek sahne gösterileri, ödüllü yarışmalar, bilim şov ve geleneksel Ramazan eğlenceleriyle çocukları ve vatandaşları buluşturduklarını ifade etti. Ramazan ayı boyunca mahallelere kurdukları Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırında onlarca etkinlik, gösteri, eğitici ve eğlenceli aktivite gerçekleştirdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Şehr-i Ramazan Serüveniyle geleneklerimizi yaşatıyor, gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi.

Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırının Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde yer almaya devam edeceğini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimiz, gönlü güzel çocuklarımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor. Mahallelerimizde kurduğumuz etkinlik çadırında çocuklarımızı, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturuyoruz. Canik Şehr-i Ramazan Serüveni, geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor. Çocuklarımızla ve ailelerimizle keyif dolu bir ortamda buluşuyor, Ramazan ayının bereketini paylaşıyoruz. Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırımızı Ramazan ayı boyunca ilçemizin mahallelerine kurmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte Ramazan’ın bereketine, çocuklarımızın neşesine ortak olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.