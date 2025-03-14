Samsun’un Canik ilçesinde sağlık çalışanları, belediye tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen iftar programında, ilçede görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını ağırladı. Sağlık çalışanları ile birlikte oruç açan Başkan İbrahim Sandıkçı, programın ardından onlara hediye takdiminde bulundu.

Programda sağlık çalışanlarının Ramazan ayını ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik eden Başkan Sandıkçı, "Ramazan ayı içerisinde 14 Mart Tıp Bayramı’nın olması vesilesiyle her iki sevince de ayrı ayrı ortak olduk. Sağlık çalışanlarımızla birlikte iftarımızı yapıp, Ramazan ayının şükrüne ortak olduk. Ardından sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik edip, kendilerine hediye takdiminde bulunduk. Özellikle son yıllarda yaşadığımız salgın ve afetlerde, sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadelesine yakından şahitlik ettik. Canik’imizde ve ülkemizin dört bir köşesinde gece-gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Canik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gözde Küleç Sarı, protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.