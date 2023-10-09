Sağanak yağışın etkili olduğu Samsun’un Canik ilçesinde ekipler, alarm durumuna geçerek gerekli önlemleri aldı.

Samsun’un Canik ilçesinde etkili olan sağanağa karşı çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, ilçedeki mazgal ve yağmur suyu giderlerini temizledi. Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda ilçe genelinde gerekli önlemleri alan ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için sağanak yağışlarla mücadele etti. İlçede şiddetli yağışlardan dolayı ulaşımda aksaklık, sel ve su baskını yaşanmaması için ilçedeki tüm mahallelerde gerekli önlemleri alan belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale etti. Sağanak yağışlar nedeniyle ilçede herhangi bir problem yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen ve ilçede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından ilçede gerekli önlemleri alan Canik Belediyesi ekipleri, Canik’te tüm cadde ve sokaklarda kontrollerini sürdürdü. İlçede mazgal temizlik ve yağmur suyu gider temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da müdahale etti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ekiplerin sağanak yağışlara karşı su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, şiddetli yağışların devam etme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.