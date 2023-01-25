Canik Belediyesi, ilçede ‘Regaib Kandili Özel Programı’ düzenliyor.

Canik Belediyesi, ilçede ‘Regaib Kandili Özel Programı’ düzenliyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenecek Regaib Kandili Özel Programı’nda binlerce vatandaş Regaib Kandili’nin manevi atmosferinde bir araya gelecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle ilçede idrak edilecek olan Regaib Kandili Özel Programı 26 Ocak Perşembe günü saat 18.00’de Canik Merkez Camisi’nde gerçekleşecek.

Canik’te kandil coşkusu yaşanacak

Canik Belediyesi’nin Canik Merkez Camisi’nde düzenleyeceği Regaib Kandili Özel Programı’nda vatandaşlar Regaib Kandili’nin manevi ikliminde buluşacak. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunacak olan 15 Temmuz Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mevlid-i Şerif ve ilahiler seslendirecek. Dualarla, ilahilerle Regaib Kandili’nin coşkuyla kutlanacağı programda Canik Belediyesi ikramlarda bulunacak.