Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında ilçe genelde vatandaşların sağlığı ve güvenliği için denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Canik Belediyesi tüm birimleriyle ilçe halkına hizmet etmek için sahadan ayrılmadan çalışmalarını sürdürüyor. Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri ve muhtemel olumsuz durumların önüne geçmek adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm marketlerde hijyen, son tüketim tarihi, gramaj, reyon ve kasa fiyatlandırmaları denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Marketlerde bulunan tüm ürünleri tek tek kontrol eden ekipler, ürünlerin hijyen, son tüketim tarihi, gramaj, reyon ve kasa fiyatlandırmalarını kontrol ediyor. Reyonlarda satışa sunulan ürünlerin üzerinde yazan gramaj ile gerçek gramajlarının kontrollerini sağlayan ekipler, ilçe halkına aldatıcı ve yanıltıcı bir şekilde ürün satışı yapılmasına asla müsaade etmiyor.