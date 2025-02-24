Samsun’un Canik Belediyesi, okul bahçeleri ve güzergahlarında solüsyon çalışması yaptı.

Canik Belediyesi, ilçede karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde kar küreme, yol açma, yol tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, kar tatili sonrası eğitim öğretim süreci öncesi ilçedeki okulların bahçelerini ve okulların ana ulaşım yollarına buzlanma ve don olaylarına karşı solüsyon işlemi uyguladı. Okulların bahçelerinde buz oluşan alanlara solüsyonla müdahale eden ekipler, okul bahçeleri ve okul yollarında solüsyon ve yol tuzlama işlemi ile kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin kar yağışları, buzlanma ve don olayları karşısında herhangi bir sorun yaşamamaları adına ilçe genelinde olduğu gibi okullarda ve okul güzergâhlarında karla mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sandıkçı, "Canik’imizde karla mücadele çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçemiz genelinde kar küreme, yol tuzlama, yol açma ve solüsyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar tatili süreci sonrası eğitim öğretime başlayacak öğrencilerimizin buzlanma ve don olayları nedeniyle okullarında herhangi bir sorun yaşamamaları ve güvenlikleri için okul bahçeleri ve okul güzergâhlarında solüsyon uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Okul bahçelerimizdeki buzlu alanları bertaraf ediyoruz. Tüm ilçemizde olduğu gibi kar yağışları süresince, öğrencilerimizin güvenliği için okullarımızda gerekli kontrolleri sağlamaya ve karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.