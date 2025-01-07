SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Fen Lisesi’nin yapım çalışmalarının devam ettiğini ve ilçedeki okullara "akıl ve zekâ oyunları sınıfları" kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni eğitim yatırımları kazandırmaya devam ettiklerini belirti. Canik Fen Lisesi’nin yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki okullara yeni akıl ve zekâ oyunları sınıfları kazandırmayı sürdürdüklerini ifade etti. Eğitim alanına yönelik çalışmalara seferberlik halinde devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimizi kaliteli ve nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamak için seferberiz" dedi.

Canik Fen Lisesi’nin yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Fen Lisemizin yapım çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Merkezi Hükümet Yatırımlarımız çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız Canik Fen Lisemizde modern laboratuvarlar, derslikler, spor salonu, kız ve erkek öğrencilerimiz için öğrenci yurdu, kütüphane ve konferans salonu yer alacak. Canik Fen Lisemizle, ilçemizin kaliteli ve nitelikli eğitim çıtasını daha da yukarıya taşıyoruz. Canik Fen Lisemiz ve ilçemizdeki nitelikli okullarımızla öğrencilerimizin yerinde eğitim almalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

İlçedeki okullarda yeni Canik akıl ve zekâ oyunları sınıflarını öğrencilerin hizmetine sunmayı sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki okullara yeni Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfları kazandırmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizi bilişsel gelişimi destekleyen akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla buluşturuyoruz. Sınıflarımızda 32 farklı akıl, zekâ ve strateji oyunu yer alıyor. Oyun sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı, alanında uzman eğitimcilerle birlikte yürütüyoruz. Öğrencilerimizle birlikte ayrıca, ilçemizde düzenlediğimiz etkinlikler ve programlarla tüm vatandaşlarımızı akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla tanıştırıyoruz. Öğrencilerimizin bilişsel becerilerini geliştirmelerine ve yeteneklerini fark etmelerine büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.