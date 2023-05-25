Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği seminer programında öğrencilerle buluşan Gri Koç Gökhan Müftüoğlu başarının altın kuralı tek tek anlattı.

Canik Belediyesi alanında uzman isimlerle öğrencileri ve vatandaşları buluşturmaya ve onlara yönelik eğitim, seminer ve konferans programları düzenlemeye devam ediyor. Canik Belediyesi, ilçede düzenlediği ‘Griden Beyaza’ adlı seminer programında Yazar ve Eğitim Gri Koç Gökhan Müftüoğlu’nu öğrenciler ve ilçe halkı ile buluşturdu. Öğrenciler Müftüoğlu tarafından anlatılan motivasyon, verimli ders çalışma teknikleri ve stres yönetimi konu başlıklarında, başarıya ulaşmaya dair anlattığı bilgileri dikkatle dinledi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminer programına Canik’ten ve çevre ilçelerden gelen yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı.

Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği ‘Griden Beyaza’ isimli seminer programında öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelen Müftüoğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere etkili ve verimli ders çalışma konularında önemli bilgiler aktardı. Türkiye’de kendi alanında en fazla takip edilen isimlerin başında yer alan Müftüoğlu’nun etkileyici sunumu eşliğinde anlattığı başarı, motivasyon ve odak oluşturmaya dair konular katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi. Kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren anların yaşandığı seminer programında Müftüoğlu, kendi yaşamından kesitler ve edindiği tecrübeleri katılımcılar ile paylaştı.

Program, Müftüoğlu’nun okurlarının kitaplarını imzalamasının ardından son buldu.