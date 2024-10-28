Samsun Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrencilere akademisyenler tarafından eğitim verildi.

Özel eğitim modülleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam eden Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrenciler için ‘Akademi Eğitimi Programı’ gerçekleştirildi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitimlerini sürdüren öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde, süpernova patlamaları hakkında bilgiler verildi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Arş. Gör. Sefa Şahin’in katılımıyla düzenlenen ‘Akademi Eğitimi Programı’ kapsamında öğrencilere, süpernova patlamaları, yıldızların oluşumu ve yıldızların özellikleri hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin etkinliklerle eğlenirken öğrenme imkânı bulduğu eğitim programında, bilişsel ve sosyal becerilerin gelişimine yönelik aktiviteler de düzenlendi.