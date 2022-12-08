SAMSUN (İHA) – Canik’te gerçekleşecek yetenek taraması ile öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre farklı spor branşlarına yönlendirilerek en az bir spor branşında uzmanlaşması sağlanacak.

SAMSUN (İHA) – Canik’te gerçekleşecek yetenek taraması ile öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre farklı spor branşlarına yönlendirilerek en az bir spor branşında uzmanlaşması sağlanacak.

Canik Belediyespor Kulübü antrenörleri ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilere spor branşları ve bireysel spor çalışmaları hakkında bilgi verdi. Okul ziyaretlerinin ardından Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde branşında uzman antrenörle gerçekleşecek yetenek taraması ile öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre farklı spor branşlarına yönlendirilerek en az bir spor branşında uzmanlaşması sağlanacak.

Öğrenciler okullarında ziyaret ediliyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğrencilerin okullarında ziyaret edilerek spor branşları hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde gençlerimiz ve çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Her bir yavrumuzun zihinsel ve ruhsal gelişimi için mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmelerini önemsiyoruz. Antrenörlerimizle ilçemizde bulunan okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimize spor branşları ve bireysel spor çalışmaları hakkında bilgiler veriyor, akıllarındaki soruları cevaplıyoruz. Düzenlediğimiz spor okulları, eğlenceli ve eğitici sportif çalışmalara gençlerimize ve çocuklarımıza sporu sevdiriyor, sporla iç içe sağlıklı ve zinde bir nesil yetiştiriyoruz” dedi.

Yetenek taraması yapılacak

İlçede çocukların ve gençlerin ilgi alanları ve yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirileceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Okul ziyaretlerimizin ardından alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımız ve gençlerimize yetenek taraması gerçekleştireceğiz. Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezimizde gerçekleştireceğimiz yetenek taraması ile öncelikle çocuklarımız ve gençlerimizin ilgi duyduğu spor branşlarına göz önünde bulundurarak, bireysel ve takım sporlarına yatkınlıklarını belirleyip kendilerini ilgili spor branşlarına yönlendireceğiz. Okul hayatlarıyla beraber en az bir spor branşında uzmanlaşmasını sağlayacağız. İlçemizde geleceğin şampiyonlarının yetişmesine vesile olacağız” ifadelerini kullandı.

Canik kış spor okulları devam ediyor

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki gençlere ücretsiz spor eğitiminin verildiği Canik Kış Spor Okulları eğitimlerine devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ilçedeki çocuklar ve gençlere basketbol, futbol, güreş, judo, boks, taekwondo, muay thai, kick boks, wushu ve halk oyunları branşlarında ücretsiz bir şekilde eğitim veriliyor.