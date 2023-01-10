Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği konferansla vatandaşlarla bir araya gelen Nurullah Genç, şiirleri ve anlatılarıyla gönülleri mest etti.

Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği konferansla vatandaşlarla bir araya gelen Nurullah Genç, şiirleri ve anlatılarıyla gönülleri mest etti.

Canik Belediyesi’nin ilçede unutulmaz kültür ve sanat etkinliklerine imza attığı, büyük ilgi uyandıran programlar düzenlediği ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ kapsamında yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Başarmak Hiç Kolay Olmadı’ başlıklı konferansa şehir dışından ve şehir içinden yüzlerce vatandaş katıldı.

“Motivasyonumuzu kendimiz oluşturmalıyız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmada başarıya ulaşmak isteyen bireylerin öncelikle hedeflerini belirlemesi gerektiğini ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bizler hedeflerimiz doğrultusunda, geleceğimiz için bugünden azim ve kararlıkla durmadan, yorulmadan çalışmalı, kendi motivasyonumuzu kendimiz oluşturmalıyız. Kültür ve sanatta öncü kimliğimizle ilçemizde gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan vatandaşımıza hitap eden program ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

Sandıkçı, Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında ilçede vatandaşların isteği doğrultusunda yıl boyunca kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmeye devam edeceklerini belirtti.

Nurullah Genç kalplere dokundu

Yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, Canik Belediyesi’nin konuğu olarak ilçede düzenlediği konferansta anlattığı başarı hikâyeleri, hayatından kesitler ve seslendirdiği şiirlerle kalplere dokundu. Saatler öncesinden konferansın gerçekleştiği Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’ni dolduran vatandaşlar Prof. Dr. Genç tarafından anlatılan konu başlıklarını büyük bir dikkatle dinledi. Vatandaşlar, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde iki ayrı salonda gerçekleşen programı kurulan dev ekranlardan naklen takip etme imkânı buldu. Prof. Dr. Genç, gerçekleştirdiği konferansın ardından imza etkinliği düzenledi.

Programa yoğun ilgi

‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ kapsamında Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından ‘Başarmak Hiç Kolay Olmadı’ başlıklı konferans yoğun bir ilgi gördü. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Eşi Nurgül Dağlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eşi Selma Sandıkçı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç’e hediye takdim etmesinin ardından son buldu.