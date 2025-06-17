Samsun’un Canik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Hayatın İçindeki Matematik Projesi" kapsamında öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle matematiğin gündelik yaşamdaki yerini keşfediyor.

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde yoğun katılımla devam ediyor. "Hayatın İçindeki Matematik Projesi" çerçevesinde matematik okuryazarlığı, doğa ve matematik, günlük hayatta matematik gibi 24 farklı konuda eğitim programları gerçekleştiriliyor.

"Matematiği hayatın içinden öğreniyorlar"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Eğitimde farkındalık oluşturan projelerimizle öğrencilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Hayatın İçindeki Matematik Projesi ile çocuklarımızın matematiği gündelik hayatla ilişkilendirerek öğrenmelerini ve bu alanda okuryazar bireyler olmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Akademisyenlerle söyleşi ve eğitim fırsatı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen projede, öğrenciler aynı zamanda matematik alanında uzman akademisyenlerle bir araya geliyor. Söyleşi ve uygulamalı eğitimlerle desteklenen program, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi de hedefliyor.

Projenin yaz dönemi boyunca farklı eğitim modülleriyle sürdürülmesi planlanıyor.